José Boto explica limitação de pessoas no Ninho do Urubu e diz que se sente adaptado no Brasil

Com a eleição de Luiz Eduardo Baptista para o cargo de presidente do Flamengo no fim de 2024, o clube carioca ganhou um novo diretor executivo de futebol. O português José Boto foi o escolhido e chegou implementando algumas mudanças no cotidiano do CT Ninho do Urubu, como a restrição de funcionários na parte interna do local.

Boto explicou, em entrevista à Flamengo TV, o porquê de suas mudanças que, para ele, servem para blindar ainda mais o elenco e a comissão técnica de distrações.

"Tem, como é óbvio, uma lógica para que ter sido assim. Aqui é um lugar de trabalho dos nossos jogadores e de todos nós, profissionais do futebol. O meu entendimento é que tem que haver distração zero e eles têm que estar super focados naquilo que é sua função. Tudo o que está em volta do futebol tem que estar completamente focado. Só está aqui quem é necessário estar aqui", explicou Boto.