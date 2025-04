Invicto na temporada, Beraldo fala sobre preparação pela inédita tríplice coroa do PSG: "Um sonho possível"

Le vendredi, c'est #NoComment !

Festival de buts à Saint-Étienne et qualif' à Lille ! Le meilleur de la semaine, au plus près du groupe !

? Paris Saint-Germain (@PSG_inside) April 4, 2025





Classificado para as quartas de final da Champions League após eliminar o Liverpool em pleno Estádio de Anfield, o PSG enfrenta o Aston Villa nos dias 9 e 15 de abril, em busca de repetir a classificação para a semifinal continental obtida na temporada 2023/24, a primeira do ex-são-paulino pelo clube de Paris. Pela Copa da França, na última terça, os parisienses derrotaram o USL Dunkerque, maior surpresa da competição, e se garantiram na final contra o Reims, que será disputada no dia 24 de maio, no Stade de France.