Giro Europeu: Bayern vence o Augsburg fora de casa pelo Alemão

Porém, aos 41, Musiala empatou para o Bayern. A zaga dos donos da casa afastou mal um cruzamento e a bola ficou viva na área. O meia alemão conseguiu arrumar um espaço para a finalização e igualou o placar.

Aos 15 do segundo tempo, o Bayern virou o duelo. Após cobrança de falta, Harry Kane surgiu no meio da zaga e cabeceou firme para colocar os bávaros no comando do marcador.

Por fim, aos 47, Leroy Sané recebeu do lado esquerdo, ajeitou o corpo e com um belo chute fez um golaço, dando números finais ao jogo.