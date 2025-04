Gazeta Esportiva lança podcast sobre ex-goleiro Barbosa e o impacto do racismo no futebol

Na próxima terça, 7 de abril, a Fundação Cásper Líbero, em parceria com o site Gazeta Esportiva, lança o podcast "Barbosa: Defendendo um Legado", um projeto narrativo que resgata a trajetória de Moacyr Barbosa, um dos maiores goleiros do futebol brasileiro. A produção revisita sua carreira, marcada pela Copa do Mundo de 1950 e pelas duras consequências da derrota para o Uruguai no Maracanã, trazendo novas perspectivas sobre o impacto do racismo estrutural no esporte.

Dividido em seis episódios, o podcast apresenta entrevistas com especialistas e referências históricas, incluindo Celso Unzelte, Luiz Belluzzo, Marcel Tonini e Tereza Borba, filha de consideração do ex-goleiro, além de materiais exclusivos coletados no Museu do Futebol, TV Cultura e do livro "A Anatomia de uma Derrota".

A data de estreia da série é representativa para a história de Barbosa, pois marca o seu falecimento e também o dia em que o Vasco da Gama apresentou uma carta oficial a Associação Metropolitana de Esportes Athleticos negando filiar-se a entidade, que exigia a exclusão de 12 atletas negros do elenco cruzmaltino. A escolha da data reforça a necessidade de revisitar sua história e refletir sobre seu legado.