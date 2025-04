Escalação do Corinthians: Ramón pode ter Angileri de volta para duelo contra o Vasco

O Corinthians está pronto para encarar o Vasco. Na manhã desta sexta-feira, o elenco fez o último treino e encerrou a preparação para o confronto, válido pelo Campeonato Brasileiro. Desfalque na quarta-feira, o lateral Fabrizio Angileri apareceu treinando no gramado e pode retornar aos relacionados.

O defensor ficou de fora da derrota contra o Huracán em função de uma tendinite no bíceps da coxa esquerda. O caso, no entanto, não preocupou o Corinthians. Tanto que, nesta sexta-feira, o clube divulgou fotos do defensor treinando com bola no CT Dr. Joaquim Grava.

No treino desta sexta, o elenco iniciou os trabalhos assistindo a um vídeo de instruções táticas. Após uma ativação na academia e o aquecimento no gramado, os jogadores realizaram um jogo coletivo em campo reduzido.