Palmeiras: Com gol na Libertadores, Estêvão é artilheiro do time no ano

O Palmeiras venceu o Sporting Cristal, por 3 a 2, ontem (3), pela primeira rodada da Copa Libertadores, no Estádio Nacional do Peru. Autor do primeiro gol do Verdão, Estêvão se tornou o artilheiro da equipe na temporada.

O que aconteceu

Em 16 jogos disputados, Estêvão marcou seis gols. Segundo dados do Sofascore, o ponta de 17 anos deu 49 finalizações, sendo 18 delas no gol, e distribuiu 31 passes decisivos. O jogador ainda completou 45 dribles (2,8 por jogo), venceu 100 duelos (6,3 por jogo) e recuperou a bola 65 vezes (4,1 por jogo).

Com o sexto gol no ano, Estêvão se isolou na artilharia do Palmeiras na competição, deixando o meia Maurício (5 gols) para trás. Revelado pelas categorias de base do Palmeiras, o jogador já disputou 61 jogos pela equipe principal, anotou 21 gols e deu dez assistências.