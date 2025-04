Circuito de Tênis Profissional chega a São Paulo com torneio feminino

Depois de dois torneios femininos em Vacaria, no Rio Grande do Sul, o Circuito Banco BRB/ENGIE de Tênis Profissional chega à capital paulista para a disputa do ITF W35 de São Paulo, de 7 a 13 de abril, nas quadras de saibro do Clube de Campo São Paulo.

Em jogo, 35 pontos no ranking profissional e uma premiação total de US$ 30 mil. Tenistas de 11 países estão inscritas no torneio: Brasil, Ucrânia, Bulgária, Itália, Rússia, Estados Unidos, Bolívia, República Tcheca, Argentina, Espanha e Equador.

Entre as brasileiras, destaque para Carolina Meligeni e Gabriela Cé. O número de brasileiras na chave principal irá aumentar com a confirmação dos wild cards (convites) e a disputa do qualifying na segunda e terça-feira (7 e 8). A chave principal começa na terça.