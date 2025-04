Bauru atropela União Corinthians pelo NBB

Nesta sexta-feira, em confronto válido pela 31ª rodada do NBB, o Bauru recebeu o União Corinthians no Ginásio Paulo Skaf e venceu por 89 a 69 (22/16, 24/16, 19/11 e 24/26).

Com a vitória, o Bauru chegou aos 49 pontos, agora na quinta colocação. Do outro lado, com a derrota, o União Corinthians alcançou 46 pontos, na nona posição.

O Franca volta às quadras no domingo (13/04), às 18h (de Brasília), quando recebe o Flamengo. Na próxima quarta, às 19h30, o União Corinthians recebe o São José. Ambos os duelos serão válidos pela 32ª rodada.