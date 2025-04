Athletico-PR vence o Paysandu fora na estreia da Série B do Brasileirão

O Athletico-PR venceu o Paysandu por 2 a 1 nesta sexta-feira, pela primeira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, no Mangueirão. Zapelli e Renan Peixoto marcaram para os visitantes, enquanto Leandro Vilela balançou as redes para os mandantes.

Com o resultado, o Furacão conquistou seus primeiros três pontos na competição e pulou momentaneamente para a segunda posição. Do outro lado, o Paysandu amargou a derrota e ainda não somou pontos, aparecendo na 18ª colocação na tabela.

O Athletico-PR volta a campo na próxima quinta-feira, contra o Criciúma, pela próxima rodada da Série B. A bola rola às 19h (de Brasília), na Ligga Arena. Por sua vez, o Paysandu enfrenta o Goiás, no Mangueirão, às 20h de quarta-feira, pelo jogo de ida da final da Copa Verde.