A importância do GP de Suzuka na carreira de Ayrton Senna; relembre

McLaren sets the pace with a 1-2 in FP2, with Isack Hadjar in P3 ?

Here's the full classification from an eventful second practice... ??#F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/k2TpCU8ks0

? Formula 1 (@F1) April 4, 2025

1988: O primeiro de Senna

O GP de Suzuka era a penúltima corrida do campeonato naquele ano. Ayrton Senna e o francês Alain Prost, companheiro de equipe na McLaren, disputavam o título. O brasileiro havia vencido sete corridas e Prost seis até então.

Logo na largada, o carro de Senna, que iniciaria com a pole, teve problemas que forçaram o piloto a começar na 14ª colocação. Com uma volta ele conseguiu ganhar seis posições e na 28ª recuperou o prejuízo ao ultrapassar o companheiro e reassumir a liderança. Ayrton defendeu a posição até o final da prova e com a vitória, conquistou o primeiro mundial de sua carreira.