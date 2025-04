Santos x Palmeiras: veja informações e onde assistir ao duelo pelo Brasileiro sub-20

O Santos, atualmente, é o terceiro colocado do Brasileirão sub-20, com sete pontos somados nos três primeiros jogos. Na última rodada, o Peixe venceu o São Paulo por 4 a 2, fora de casa. Agora, o Alvinegro Praiano busca uma vitória em outro clássico para permanecer na parte de cima da tabela.

Por sua vez, o Palmeiras tem um ponto a menos e é o sexto colocado. Na última rodada, o Alviverde sofreu sua primeira derrota, ao perder de 2 a 0 para o Juventude, no Rio Grande do Sul. Uma vitória contra o Santos, desta maneira, é fundamental para permanecer no G8 da competição.

O Verdão defende o título do Brasileirão sub-20. Na temporada passada, o Palmeiras superou o Cruzeiro na final para ficar com a taça, a terceira da história do clube na competição. Anteriormente, os palestrinos haviam faturado a competição em 2018 e 2022.

Avançam às quartas de final os oito melhores colocados da tabela. As partidas das eliminatórias são únicas até a decisão, que é disputada em um confronto de ida e volta.