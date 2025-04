Rollheiser espera desencantar pelo Santos e encerrar jejum de seis meses sem gol

Atividades do treino de hoje. ? pic.twitter.com/fY99bq32xY

? Santos FC (@SantosFC) April 2, 2025





Rollheiser fez sua estreia no time titular do Alvinegro Praiano no último domingo, na derrota do time de Pedro Caixinha para o Vasco, por 2 a 1, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. O argentino esteve em campo até os 41 minutos do segundo tempo, quando foi substituído pelo treinador português.

Além de atuar contra o Vasco, o jogador de 25 anos também jogou contra RB Bragantino e Corinthians, pelas quartas e semifinais do Campeonato Paulista, respectivamente.