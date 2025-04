Zubeldía mira boa estreia na Libertadores para aliviar pressão no comando técnico do São Paulo

Luis Zubeldía deixou o gramado do Morumbis sob vaias da torcida após a fraca atuação do São Paulo no empate sem gols com o Sport, no último sábado, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Agora, o treinador busca virar a chave para aliviar a pressão no Tricolor.

Para isso, o argentino espera estrear na Libertadores com o pé direito. Nesta quarta-feira, o Tricolor inicia sua trajetória na competição contra o Talleres, no estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba, na Argentina, às 21h30 (de Brasília).

Apesar de atuar como visitante, o que naturalmente complica mais a vida do São Paulo, Zubeldía tem como trunfo a péssima fase recente do adversário. O Talleres não sabe o que é vencer uma partida há pouco mais de um mês, mais precisamente no dia 13 de fevereiro. Desde então, a equipe acumulou oito empates e uma derrota.