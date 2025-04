Yuri Alberto vê falta de criatividade do Corinthians em derrota na Sul-Americana: "Temos que trabalhar""

O Corinthians estreou com o pé esquerdo na Copa Sul-Americana. Na noite desta quarta-feira, o Timão foi derrotado pelo Huracán, da Argentina, por 2 a 1, na Neo Química Arena, pela primeira rodada do Grupo C. Sequeira anotou os dois gols do time argentino, enquanto Raniele diminuiu para os donos da casa.

Artilheiro do Alvinegro no ano, Yuri Alberto passou em branco no revés desta quarta-feira. Após a partida, o camisa 9 lamentou o resultado e viu a falta de criatividade da equipe como decisiva para o resultado.

"Bom, jogo muito difícil, é dificil falar agora depois de uma derrota. Time criou pouco, e as poucas chances que críamos, não conseguimos concluir em gol. Sabemos que temos que trabalhar muita coisa para que na Sul-Americana desse ano as coisas sejam diferentes e a gente possa começar bem", disse em entrevista à ESPN.