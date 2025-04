Vojvoda admite atropelo do Racing contra o Fortaleza: "Vitória merecida para eles"

Fim de jogo. pic.twitter.com/4dpgeTlwEN

? Fortaleza Esporte Clube ? (@FortalezaEC) April 2, 2025

Por sua vez, Marcelo Paz, CEO do Leão do Pici, foi às redes sociais reconhecer a grande partida do Racing, mas pediu calma aos torcedores do Fortaleza relembrando a campanha do clube em 2022.

"Temos que reconhecer quando o adversário foi melhor, o Racing venceu de forma justa. Não foi a noite que sonhávamos, mas ainda é o primeiro jogo da Libertadores. Assim como em 2022, perdemos aqui na estreia e conseguimos passar depois. Agora é focar no Mirassol", declarou Marcelo Paz.

Agora, o Fortaleza foca na segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Neste domingo, o Leão do Pici encara o Mirassol, fora de casa, às 18h30 (de Brasília).