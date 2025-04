Vitória anuncia a contratação do experiente atacante Renato Kayzer

O Vitória anunciou na manhã desta quarta-feira a contratação do atacante Renato Kayzer, de 29 anos, que estava no Fortaleza. O jogador é experiente no futebol brasileiro, com passagens por clubes como Criciúma, Athletico-PR, América-MG e Atlético-GO. O atleta assinará até março de 2027 com a equipe baiana.

"NOVO REFORÇO DO LEÃO! O atacante Kayzer é a nova contratação do rubro-negro para esta temporada. O jogador chega com contrato definitivo até Março de 2027. QUE SEJA UM ANO DE VITÓRIA", escreveu o clube em suas redes sociais.