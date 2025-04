Último jogo de Neymar pelo Santos completa um mês e retorno ainda não é previsto

O Santos fez um mistério com a situação e até tentou levar o ídolo para a semifinal do Estadual, porém ele não teve condições de entrar em campo e ficou apenas no banco de reservas, frustrando os torcedores.

O Peixe, então, admitiu dias depois que Neymar sofreu um edema na coxa esquerda. Desde então, o meia-atacante nem sequer treinou mais com o restante do elenco. Havia a expectativa de que ele pudesse ser relacionado para a estreia do Campeonato Brasileiro, no último domingo, mas foi vetado da derrota de 2 a 1 para o Vasco.

A comissão técnica do Alvinegro Praiano, em conjunto com o Departamento Médico, o próprio atleta e seu staff, decidiu ampliar o processo de transição física. Assim, o camisa 10 segue fazendo trabalhos individuais, na parte interna do CT Rei Pelé.