Summit destaca Corrida Segura e crescimento do mercado de corridas de rua no Brasil

A jornalista Silvia Herrera apresentou um estudo que fez para a ABRACEO sobre o números de corridas realizadas anualmente no Brasil. Em 2023 foram 2.186, enquanto em 2024 registraram 2.827, um crescimento de 29%. No calendário de 2025 já estão programados 2.437 eventos abertos, segundo Paulo Carelli, diretor da ABRACEO, que também trouxe dados preocupantes.

"Em Alagoas foram 38 eventos, 4 deles com Permit, no Maranhão, 76 eventos, 5 com Permits, no Rio de Janeiro, 209 eventos, 20 Permits", exemplificou.

"Temos um grande desafio com 66% das provas sem Permit, um mal para o País, o oposto do que quer o programa Corrida Segura. Precisamos trabalhar para trazer essas corridas para a legalidade. São 14 milhões de corredores e estaremos falando de números cada vez maiores", disse Wlamir Motta Campos, presidente do Conselho de Administração da CBAt.

"Ter Permit por que? Porque está na lei (artigo 153 da Lei Geral do Esporte) e principalmente porque garante a integridade do atleta. Estamos falando em lei, mas acho que o primeiro ponto é dialogar", completou.