Sporting Cristal x Palmeiras: saiba informações e prováveis escalações do jogo pela Libertadores

Nesta quinta-feira, o Palmeiras faz sua estreia fora de casa na Libertadores da América diante do Sporting Cristal, do Peru. O duelo está marcado para acontecer às 19h (de Brasília), no Estádio Nacional do Peru, em Lima.

Buscando sua quarta taça de Libertadores, o Palmeiras estreia na competição pressionado pelo momento recente que vive. A equipe comandada por Abel Ferreira vem de um vice no Campeonato Paulista para o Corinthians e de um empate sem gols contra o Botafogo, pelo primeira rodada do Campeonato Brasileiro.

Para este compromisso, o técnico Abel Ferreira tem a expectativa de ter os retornos do zagueiro Gustavo Gómez e do meio-campista Mauricio, que se recuperaram de lesões e têm treinado com o restante do elenco. Por outro lado, Bruno Rodrigues, Paulinho e Marcos Rocha seguem como baixas.