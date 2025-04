Sem Gerson, Wesley e Arrascaeta, Flamengo divulga relacionados para estreia na Libertadores

? Flamengo (@Flamengo) April 2, 2025

De acordo com o Flamengo, Wesley apresentou sinais de desgaste após a Data Fifa e será poupado. O lateral sequer viajou para a Venezuela. O equatoriano Gonzalo Plata teve sinais de fadiga generalizada, associado com um quadro de faringite e febre. Assim, também não viajou com o elenco.

Por sua vez, Gerson, De Arrascaeta e Danilo ainda se recuperam de lesão e seguem o planejamento feito com o departamento médico do Flamengo no CT George Helal.

Em busca de seu tetracampeonato, o Rubro-Negro estreia contra o Táchira às 21h30 (de Brasília) desta quinta-feira, no Estádio Polideportivo de Pueblo Nuevo, na Venezuela.

Veja os relacionados do Flamengo para o duelo desta quinta, pela Libertadores: