São Paulo terá Oscar titular e Luciano no banco contra o Talleres pela Libertadores; veja escalações

O São Paulo está escalado para a estreia na Libertadores, nesta quarta-feira, contra o Talleres-ARG. O técnico Luis Zubeldía volta a contar com Oscar.

O meia, desfalque no empate com o Sport, está recuperado de lesão na coxa e começa entre os titulares na Argentina. O atacante Lucas, por sua vez, segue tratando dores no joelho e é desfalque. Já Luciano fica apenas como opção no banco de reservas. Ferreirinha assume o posto.

Na defesa, o comandante manteve os três zagueiros, mas Ferraresi toma o lugar de Sabino. Nas alas, o time terá Cédric e Enzo Díaz.