São Paulo estreia na Libertadores com vitória sobre o Talleres na Argentina e dá respiro a Zubeldía

O São Paulo largou na Libertadores de 2025 com o pé direito. Nesta quarta-feira, o Tricolor venceu o Talleres por 1 a 0, no estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba, na Argentina, pela primeira rodada da fase de grupos. Alisson foi o autor do gol.

Com o resultado, o técnico Luis Zubeldía vê a pressão em cima do seu trabalho amenizar. O clube paulista aparece na segunda colocação do Grupo D, com três pontos, assim como o Libertad-PAR, que venceu o Alianza Lima-PER, e lidera. Os argentinos estão em último, com zero.

O São Paulo volta a campo no domingo, quando visita o Atlético-MG, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola no gramado da Arena MRV, em Belo Horizonte (MG), a partir das 16 horas (de Brasília).