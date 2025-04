Santos atualiza situação médica de Aderlan, que está perto de retornar

"O técnico Pedro Caixinha poderá contar com um reforço em breve. O lateral-direito Aderlan, que sofreu entorse do joelho esquerdo em julho do ano passado, já está na última fase de recuperação, antes de se unir ao grupo de atletas. O jogador se lesionou na partida contra o Ituano, pelo Brasileiro da Série B, culminando com a lesão do ligamento cruzado anterior e do menisco lateral.

Logo na sequência, ele foi submetido a tratamento cirúrgico para reconstrução ligamentar e reparo do menisco, através de sutura. O atleta está na fase final do tratamento, cumpriu todas as etapas, atingindo os índices necessários para evoluir e encontra-se em campo com a preparação física, no último estágio antes de ser incorporado ao grupo principal.

O jogador de 34 anos demonstra confiança em seu retorno para os gramados. "Espero voltar bem para ajudar a equipe. Para mim é uma honra vestir essa camisa. A gente sabe que quando está em campo, tem de deixar tudo, se entregar de corpo e alma. Estou me sentindo bem, evoluindo e agora só esperar terminar a preparação física para ser inserido com o grupo no dia a dia para poder voltar a jogar", disse Aderlan.

Ele recorda o momento da lesão, na 15ª rodada (de 38) e a força da família, sobretudo a esposa Thalisse. "No começo eu fiquei um pouco abalado. Agradeço, primeiramente, a Deus, depois à minha família, à minha esposa, que está no dia a dia do meu lado e me ajudou bastante nessa questão e ficar de fora, de entender a lesão, do tempo que eu ia necessitar para voltar. Também não posso deixar de lembrar da equipe de fisioterapia do Santos FC, que esteve comigo esse tempo todo, me dando força e me aguentando (risos), e claro, a equipe médica. Graças a Deus estou bem, agora é só se preparar para voltar a jogar"