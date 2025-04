Santos abre venda geral dos ingressos para o duelo contra o Bahia na Vila Belmiro

A venda dos ingressos para o primeiro jogo do Santos pelo Campeonato Brasileiro na Vila Belmiro, contra o Bahia, está aberta. O clube anunciou a abertura da comercialização nesta quarta-feira.

O clube iniciou a venda na manhã desta quarta-feira, primeiro para os sócios-torcedores. O preço dos ingressos para o público geral varia de R$ 250,00 a R$ 450,00. Os sócios têm desconto nas compras de acordo com o plano.

O duelo é válido pela segunda rodada do Brasileirão e a marca a estreia do Peixe em casa na competição. Na primeira rodada, o Alvinegro Praiano visitou o Vasco, no São Januário, no Rio de Janeiro, e perdeu por 2 a 1.