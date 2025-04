Ramón reconhece atuação abaixo do Corinthians em derrota na Sula e admite preocupação: "Estou com raiva"

O treinador disse que já vinha analisando a equipe do Huracán, mas destacou a raiva que sentiu porque entende que, de fato, a ausência de criatividade do Corinthians pesou no mau resultado.

"Sabíamos como eles jogavam, estávamos os analisando há muito tempo. Mas as características das equipes da Argentina não mudam. São agressivos, e defendem bem, usam bem da bola parada. São as características que têm as equipes. O problema maior foi nós, que não geramos futebol perto do que estávamos fazendo nos últimos tempos. Estou com muita raiva, mas bem, temos que saber perder. Ganharam bem de nós. Falhamos em algumas coisas, que vamos trabalhar. Perder em nível internacional é mais duro, é diferente. Não está nada perdido, porque acabou de começar, mas temos que aprender com os erros para poder crescer. Perdi e ganhei muitas coisas, mas quando perdemos, temos que ser fortes para nos recuperar rapidamente e seguir trabalhando", explicou.

Com o resultado, o Corinthians não inicia bem a caminhada na Sul-Americana. O Timão está na lanterna do Grupo C, sem pontos. A disputa da competição é acirrada, já que somente o primeiro colocado do grupo avança diretamente às oitavas de final. O segundo, por sua vez, disputa um playoff contra os terceiros colocados da Libertadores. Ramón, então, declarou que não há desculpas para o nível de futebol demonstrado e para o revés desta quarta-feira.

"O Corinthians não gerou futebol, salvo algumas ocasiões pela direita com Carrilo, que deu um grande passe para Yuri. Não há desculpas para nada, não estou dando desculpas, mas nossa equipe é outra. O jogo, as dinâmicas. Estou preocupado porque, no começo de uma competição, tem que gerar futebol, demonstrar o que vínhamos fazendo, e a equipe não pôde. Muito bem o adversário, que jogou corretamente, são intensos, com muita pressão, ganharam bem de nós. Emiliano falou com os jogadores que nós, os treinadores e jogadores, temos que aprender a perder também, porque é a primeira partida que perdemos depois de 23 jogos em casa. Vamos analisar tudo que passou, tudo que a equipe não pôde gerar. Sempre nos responsabilizamos pelo que acontece. É um resultado que nós dói, porque estávamos em uma dimensão muito alta e não geramos o futebol que gostaríamos. Enfrentamos um futebol argentino diferente, onde são agressivos, como são taticamente. Esse é o momento e temos que ter muita paciência", comentou Ramón.

O Corinthians, agora, retorna aos gramados já no fim de semana. O Timão recebe o Vasco neste sábado, às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Depois, encara o América de Cali-COL, na terça-feira, fora de casa, às 21h30, para buscar a recuperação na Sul-Americana.

"Temos que voltar às nossas origens, ao que vínhamos fazendo, a parte tática e a atitude que são fundamentais para esse tipo de partida. Falamos para os jogadores que era fundamental começar vencendo. Vamos seguir lutando, porque a competição acabou de começar. Me parece que, hoje jogamos de outra maneira. Hoje, foi muito difícil, foi completamente diferente do que havíamos pensado, e o adversário fez um muito bom jogo também, e temos que felicitá-los por isso", concluiu Ramón.