Palmeiras mira reação e busca vencer em estreia da Libertadores após dois anos

O Palmeiras está há três jogos sem vencer no e, com desempenho a desejar, precisa dar uma rápida resposta à torcida, que já tem cobrado o elenco com quatro meses de temporada. A equipe comandada pelo técnico Abel Ferreira tem pela frente o Sporting Cristal, do Peru, pela primeira rodada da Libertadores. O Verdão busca voltar a vencer em estreias na competição continental depois de dois anos.

A partida está marcada para acontecer nesta quinta-feira, às 19 horas (de Brasília), no Estádio Nacional do Peru, em Lima. Na última terça-feira, no primeiro jogo do Grupo H, o Cerro Porteño venceu o Bolívar, de virada, por 4 a 2, e assumiu a liderança da chave.

Nas duas últimas edições, o Verdão não conseguiu vencer nas estreias. Em 2023, o Palmeiras estreou com uma derrota por 3 a 1 para o Bolívar, em La Paz. O duelo foi disputado no meio das finais do Paulistão daquele ano, vencido pelo Verdão. Já em 2024, o Alviverde empatou por 1 a 1 com o San Lorenzo, na Argentina.