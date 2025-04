Corinthians: Gaviões responde à punição e pede uso de 'camisa da proibição'

Salve, Fiel Torcida!

Nesta quarta-feira (2), fomos surpreendidos com a Portaria FPF nº 093/25, que atende a uma recomendação do Ministério Público do Estado de São Paulo, proibindo a entrada nos estádios de qualquer vestimenta e objetos (faixas, bandeiras etc.) que identifiquem os associados do Gaviões da Fiel e de todas as torcidas organizadas do Corinthians.

Diante disso, já na partida de hoje, estaremos nas arquibancadas apoiando o Corinthians durante os 90 minutos com a camisa da proibição.

Pedimos a colaboração de todos para formar o MAR NEGRO: vista sua CAMISA DA PROIBIÇÃO ou camisa preta do Corinthians e ajude a divulgar essa mobilização.

Evite bonés coloridos.

Evite camisas de bairros e quebradas.