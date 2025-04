Morre aos 41 anos Leandro Domingues, meia ex-Vitória e Cruzeiro

Leandro Domingues conquistou seis títulos do Campeonato Baiano (2002, 2003, 2004, 2005, 2009 e 2016) ao longo de nove... pic.twitter.com/LMAbtnLJ1j

? CBF Futebol (@CBF_Futebol) April 2, 2025

Em nota oficial, o Vitória lamentou a morte de Leandro. Confira na íntegra:

O Esporte Clube Vitória lamenta profundamente o falecimento do ídolo Leandro Domingues.

Revelado na Fábrica de Talentos, hexacampeão baiano e campeão da Copa do Nordeste, Leandro se destacou como um dos grandes jogadores da história do clube. Grande destaque no Campeonato Brasileiro de 2008, nos ajudou a conquistar uma das melhores colocações da nossa história no futebol nacional.

Leandro sempre foi um verdadeiro maestro em campo, demonstrando garra e paixão pelo clube.