Marcão elogia postura dos atletas do Fluminense por executarem plano de jogo traçado

"A gente sabe que jogar aqui é muito difícil. Um jogo de muita transição, de muita velocidade, e esse foi o plano de jogo. Eles executaram muito bem e em algum momento a gente controlou o jogo e tirou o conforto da equipe adversária. Isso nos fez ter algumas situações de gols. Mas o plano foi esse, a gente ficar com a bola, trabalhar de um lado pro outro, enervar um pouco o adversário", completou o treinador.

O Tricolor volta a campo no próximo domingo, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. No Maracanã, a equipe carioca receberá o Bragantino em busca da recuperação da derrota para o Fortaleza, no último sábado. Pela Sul-Americana, o próximo compromisso será no dia 10 de abril, contra o San Jose, da Bolívia, também no Maracanã.