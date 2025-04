Leonardo Jardim tem início complicado à frente do Cruzeiro; veja números

Contratado no começo de fevereiro, após a demissão de Fernando Diniz, Leonardo Jardim não tem um início animador como técnico do Cruzeiro. Com a derrota na estreia da Sul-Americana para o Unión de Santa Fe, por 1 a 0, na última terça-feira, o treinador chegou a sua quinta partida pelo Cabuloso, acumulando apenas um triunfo pela equipe.

Termina a partida na Argentina.#CAUxCRU #LaBestia pic.twitter.com/9UODJyUg1X