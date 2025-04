Santos vê JP Chermont atrapalhado por 'ansiedade' e usa dias livres para ajudar

Uma das principais promessas do Santos, JP Chermont ainda tenta deslanchar no Santos. O lateral direito vem sofrendo com oscilações desde que subiu ao elenco profissional.

Na visão da comissão técnica, o garoto é atrapalhado pela ansiedade. O entendimento é que ele está sempre com o pé no acelerador, com o desejo de fazer tudo e sempre bem.

O esforço, claro, agrada, mas, às vezes, também pode o atrapalhar. Para tentar corrigir essa postura, o Peixe acredita que o calendário pode ser um aliado.