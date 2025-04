Internacional divulga os jogadores inscritos na Libertadores; confira

O Internacional revelou, nesta quarta-feira, os jogadores que representarão o clube na fase de grupos da Libertadores 2025. A última vez que o clube disputou o torneio foi em 2023, quando caiu para o Fluminense na semifinal.

O Colorado busca o seu terceiro título da competição. As duas conquistas aconteceram nos anos de 2006 e 2010.

Em 2025, o time gaúcho está no Grupo F, que também conta com o Nacional-URU, Atlético Nacional-COL e Bahia. O formato da competição prevê que os dois primeiros avançem diretamente para as oitavas de final, enquanto os terceiros colocados disputam os playoffs contra os vice-líderes de cada grupo da Sul-Americana, para tentar a vaga nas oitavas.