Igor Jesus analisa Botafogo na Libertadores: "Querem vencer o atual campeão"

POR UMA NOVA TERRA PROMETIDA! AO TOPO DA AMÉRICA MAIS UMA VEZ, GLORIOSO BOTAFOGO! ??? #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/U6ooGjvdQo

Além de elogiar o trabalho de Renato Paiva e prever uma Libertadores mais "difícil" para o Botafogo, Igor Jesus também falou sobre atuar novamente no Chile. Em outubro de 2024, o atacante marcou seu primeiro gol pela Seleção Brasileira jogando justamente no Estádio Nacional de Santiago.

"A última vez que estive no Chile foi bom demais. E sei que retornar vai ser ótimo! Tenho grandes memórias desse país, tive o reconhecimento de ser convocado e ainda pude marcar um gol pela Seleção. Agora, pelo Botafogo, quero ajudar o time e sair com a vitória", completou.

No Botafogo desde julho de 2024, Igor Jesus foi peça importante no título da última Libertadores, com três gols e duas assistências em seis jogos. Na atual temporada, apesar de ter balançado as redes apenas uma vez em nove atuações, vem sendo titular da equipe de Renato Paiva.