Hulk cita atitude como um fator pelo empate do Atlético-MG: "A gente não está acostumado"

Fim de jogo: Cienciano 0x0 Atlético#VamoGalo #CIExCAM ??? pic.twitter.com/Y8iZqf02HK

? Atlético (@Atletico) April 2, 2025

Já o goleiro Everson avaliou que o ponto conquistado fora de casa pode ser importante para uma possível classificação às oitavas de final da competição.

"A gente conseguiu pegar a velocidade da bola e no jogo a gente conseguiu bloquear bem as finalizações deles. Eles tiveram algumas finalizações, a mais perigosa foi agora no final do jogo, onde estava mais aberto. F inalizamos duas vezes na trave, mas infelizmente não veio o resultado positivo.

Mas não é de se lamentar um ponto aqui não, pelo que a gente jogou e com certeza vai ser valioso lá no final da primeira fase", disse.

Entre os atletas do atual elenco do Galo, somente Rony e Allan Franco já conquistaram a Copa Sul-Americana. Para o ex-jogador do Palmeiras, o pensamento precisa ser no título da competição.