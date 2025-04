Grêmio sofre, mas derrota Sportivo Luqueño na estreia pela Copa Sul-Americana

Nesta quarta-feira, em confronto válido pela primeira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, o Grêmio visitou o Sportivo Luqueño-PAR no Defensores del Chaco e venceu por 2 a 1. Matíaz Arezo e Braithwaite balançaram as redes para a equipe brasileira, enquanto Federico Santander descontou para os paraguaios.

Com o triunfo, o Grêmio chegou aos três pontos, na primeira colocação do Grupo D. Por outro lado, com a derrota, o Sportivo Luqueño permaneceu com nenhum somado, na terceira e penúltima posição da chave.

O Grêmio volta aos gramados no próximo sábado, às 18h30 (de Brasília), quando visita o Ceará, no Castelão, pela segunda rodada do Brasileirão. No mesmo dia, mas às 18h15, o Sportivo Luqueño visita o Atlético Tembetary, pela 12ª rodada do Campeonato Paraguaio.