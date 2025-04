Angileri tem lesão na coxa esquerda e vira desfalque no Corinthians

Fabrizio Angileri chegou ao Corinthians no fim de fevereiro e rapidamente tomou conta da posição. O argentino disputou, ao todo, cinco jogos, sendo três como titular e dois saindo do banco de reservas. O defensor, inclusive, completou os 90 minutos nos dois jogos da final do Paulista.

Sem Angileri e com Bidu titular, o Corinthians encara o Huracán logo mais, às 19h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela rodada de abertura do Grupo C da Copa Sul-Americana.