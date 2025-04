Eduardo Ribeiro vence francês e avança às quartas de final do ATP Challenger de Campinas

O brasileiro Eduardo Ribeiro venceu o francês Enzo Couacaud de forma convincente e é o primeiro brasileiro confirmado nas quartas de final do ATP Challenger de Campinas.

A partida realizada na tarde desta quarta-feira, na sociedade Hípica de Campinas teve domínio inicial do brasileiro que fechou o primeiro set por 6/2, em 32 minutos. Com segundo set mais equilibrado, Dudu conseguir seguir mais eficiente e venceu a partida por dois sets, com 6/4, sem dificuldades. Após a vitória, ele falou sobre a partida e a felicidade de jogar em alto nível, sem lesões.

"Hoje me senti realmente muito bem, foi um jogo impecável, do início ao fim, e não dei muita chance para ele. Estou muito contente com essa vitória, eu vinha precisando de um jogo desses, agora é descansar e seguir para a próxima. Ano passado lidei com muitas lesões, acho que fiquei 4 ou 5 meses fora, tratando e recuperando. Estou muito contente por voltar a me sentir bem, voltar 100%, agora é usufruir do resto do torneio, tenho tudo para seguir adiante", disse.