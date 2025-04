E o Aderlan? Veja como está a recuperação do lateral direito do Santos

Por enquanto, o contato com a bola ainda é leve. O lateral faz alguns exercícios de movimentação e troca de passes rápida. O jovem Hyan, que sofreu um estiramento no ligamento colateral medial no joelho direito, trabalha junto com o defensor.

A tendência é que Aderlan ainda leve um tempo para jogar. A previsão é que ele fique à disposição de Caixinha entre o final de abril e começo de maio.

O lateral direito chegou no Santos no começo de 2024. Ele disputou 16 partidas antes de se lesionar, sendo 15 entre os titulares. Além disso, contribuiu com duas assistências.

Ainda sem Aderlan, portanto, o Peixe entra em campo no domingo, contra o Bahia, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola no gramado da Vila Belmiro a partir das 20h30 (de Brasília).