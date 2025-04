Deivid Washington volta a treinar, e Santos segue preparação para enfrentar o Bahia

O camisa 10 se recupera de um edema na coxa esquerda e está em transição física. O astro ficou de fora da estreia do Peixe no Brasileirão, contra o Vasco, e muito provavelmente também será desfalque contra o Bahia. Nesta quarta, inclusive, completa-se um mês do último jogo do atleta pelo Santos.

Deivid no aquecimento! ???? pic.twitter.com/nnoqSU9Wl3 ? Santos FC (@SantosFC) April 2, 2025

O lateral direito Aderlan, em fase final de recuperação de uma lesão no joelho esquerdo, teve sua situação médica atualizada pelo clube praiano. O jogador trabalha no campo com a preparação física, última etapa antes do retorno às atividades com o elenco.