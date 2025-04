Corinthians perde para o Huracán na Arena e estreia com derrota na Sul-Americana

O Corinthians estreou com o pé esquerdo na Copa Sul-Americana. Na noite desta quarta-feira, o Timão foi derrotado pelo Huracán, da Argentina, por 2 a 1, na Neo Química Arena, pela primeira rodada do Grupo C. Sequeira anotou os dois gols do time argentino, enquanto Raniele diminuiu para os donos da casa.

Com o resultado, o Corinthians não inicia bem a caminhada na Sul-Americana. A equipe alvinegra está na lanterna do Grupo C, sem pontos. Já o Huracán começou com vitória e lidera a chave momentaneamente, com três pontos. Somente o primeiro colocado do grupo avança diretamente às oitavas de final, enquanto o segundo disputa um playoff contra os terceiros colocados da Libertadores.

As duas equipes, agora, voltam a focar em suas respectivas competições nacionais. O Corinthians encara o Vasco neste sábado, às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela segunda rodada do Brasileirão. Já o Huracán recebe o Aldosivi, também no sábado, a partir das 18h, no Estádio Tomás Adolfo Ducó, pela 12ª rodada do Campeonato Argentino.