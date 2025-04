Com Bidu na lateral e Romero no ataque, Corinthians está pronto para enfrentar o Huracán; veja times

O Corinthians está escalado para o confronto deste domingo, contra o Huracán, da Argentina, pela primeira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O técnico Ramón Díaz optou por sair jogando com Matheus Bidu na lateral esquerda e Romero no ataque. Nas ausências de Garro e Hugo, o argentino mandou a campo o time considerado titular.

Para a partida, como mencionado acima, o treinador não tem à disposição Hugo Souza e Rodrigo Garro. O goleiro sofreu uma contusão de grau 2 na coxa direita, enquanto o meia viajou à Espanha para tratar a tendinopatia patelar no joelho direito.

Donelli foi mantido no gol alvinegro, uma vez que já havia sido titular contra o Bahia, pela Série A. Quanto à vaga deixada por Garro, Ramón optou por preenchê-la com Romero, assim como no primeiro jogo da final do Campeonato Paulista. Por fim, Matheus Bidu assume a lateral esquerda no lugar de Hugo, que saiu jogando no último domingo. Angileri, titular na final do Paulista, não está nem entre os relacionados.