Cinco brasileiros vencem na estreia do Roland-Garros Junior Series

Dos oito brasileiros que estão na disputa do Roland-Garros Junior Series, cinco deles estrearam com vitória. O torneio, que está sendo realizado na Sociedade Harmonia de Tênis, reúne 32 tenistas de até 17 anos da América Latina em busca da tão sonhada vaga para a chave principal de Roland Garros Junior, em Paris.

Abrindo a programação da icônica quadra central do Harmonia, a catarinense Maria Eduarda Carbone, que joga pela primeira vez o torneio, derrotou a peruana Leticia Bazan, por 6/3 6/2.

Em confronto 100% nacional, a gaúcha Pietra Rivoli levou a melhor sobre a paulista Nathalia Tourinho, após anotar 6/3 4/6 10-8. "Tive momentos de altos e baixos na partida. Foi importante me manter resiliente. No super tiebreak consegui zerar a minha cabeça para entrar concentrada e, no final, saí com vitória, o que é mais importante", disse Pietra.