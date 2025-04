Botafogo inicia defesa do título da Libertadores com derrota contra a Universidad de Chile

Fim de jogo: Universidad de Chile 1 x 0 Botafogo.

O jogo

O Botafogo começou a partida com uma postura ofensiva, mas pecava nos passes no ataque. A Universidad de Chile, na primeira vez que chegou a frente, quase abriu o placar aos 11 minutos. Altamirano ficou com a bola na entrada da área, mas chutou pela linha de fundo.

Os cariocas seguiram com o domínio da posse de bola, mas só chegaram com perigo aos 27 minutos. Igor Jesus foi lançado na área e chutou em cima do goleiro Castellón.