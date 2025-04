Retrospecto de Ramón contra o Huracán é trunfo do Corinthians para estreia na Sula

Hoje no Corinthians, Ramón Díaz já comandou três gigantes do futebol argentino: River Plate, San Lorenzo e Independiente. E durante as três passagens no país, o técnico enfrentou o Huracán em 12 oportunidades pelo Campeonato Argentino.

Ao todo, Ramón Díaz disputou 12 jogos contra o rival argentino, somando oito vitórias, um empate e amargando somente três derrotas. Nove dessas partidas foram no comando do River Plate, enquanto nas três restantes, o treinador comandou o San Lorenzo.

O primeiro jogo de Ramón Díaz diante do Huracán terminou com revés do comandante. Na ocasião, atuando em casa, o rival superou o River Plate, por 2 a 0, pela 11ª rodada do Campeonato Argentino de 1995. À época, Ramón fazia seu primeiro trabalho como treinador.

No ano seguinte, o técnico pôde somar seu primeiro contra o Huracán. O River Plate de Ramón Díaz goleou o adversário por 4 a 0, no Estádio Monumental de Nuñez, também pelo torneio nacional da Argentina.

Já o último encontro de Ramón comandando o River Plate diante do clube de Tres Arroyos terminou também em goleada. Dessa vez fora de casa, a equipe venceu o rival por 4 a 0 em 2002. Depois disso, o treinador rumou à Inglaterra e só voltou à Argentina em 2007, para treinar o San Lorenzo.

No comando do San Lorenzo, o aproveitamento de Ramón contra o Huracán já passou a ser mais equilibrado. Em três jogos, o comandante argentino teve uma vitória, um empate e uma derrota.