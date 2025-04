Apesar de empate, Cuca elogia atuação do Atlético-MG em estreia na Sul-Americana

O Atlético-MG estreou na Copa Sul-Americana com um empate sem gols, fora de casa, contra o Cienciano-PER, nesta terça-feira. O técnico Cuca elogiou a atuação da equipe, que atuou com uma altitude de mais de três mil metros.

"Saio muito satisfeito com o desempenho do time. Não é fácil jogar numa altitude de mais de 3.000 metros e não abdicar do ataque. Pelo contrário, tentamos ganhar até o último minuto da partida. Inclusive, quase perdemos, porque tentamos ganhar. Não ficamos marcando atrás, recuados, esperando para ter uma chance", disse Cuca.