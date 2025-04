Alvo de polêmicas, gramado sintético do Allianz é aprovado pela Fifa em novos testes

Nesta quarta-feira, a Fifa - entidade máxima do futebol - emitiu o certificado que permite que o gramado sintético do Allianz Parque, casa do Palmeiras, receba partidas internacionais de futebol. A organização enviou o atestado válido para a categoria profissional e as competições de mais alto nível, o Fifa - Quality Pro.

Depois de oito horas de testes no estádio construído e administrado pela WTorre em parceria com o Palmeiras, o lugar está liberado para sediar os principais jogos do calendário esportivo.

Anualmente, a Fifa faz testes no gramado sintético do Allianz Parque para verificar se o local apresenta os mesmos padrões de uma partida de futebol realizada na grama natural. As provas para a liberação do local para jogos internacionais incluem: rolagem da bola, quique, tração e rotação de chuteira e medição de planicidade.