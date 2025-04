Yassine Cheuko, guarda-costas de Messi, é banido dos jogos da MLS: "Eu não sou o problema"

Business trip to the west coast ??? pic.twitter.com/phuvSzmTsP

? Inter Miami CF (@InterMiamiCF) March 31, 2025

"Eu amo a MLS e a Concacaf, mas temos que trabalhar juntos. Eu amo ajudar. Não sou melhor que ninguém, mas tenho muita experiência na Europa. Tudo bem, eu entendo a decisão deles, mas acho que poderíamos fazer melhor", revelou.

Segundo o jornal espanhol AS, Yassine Cheuko era militar e fez parte do Navy Seals, grupo de operações especiais da marinha dos Estados Unidos. O guarda-costas ainda serviu no Iraque e no Afeganistão. Ele também é especialista em diversas artes marciais.

Depois de desfalcar a Argentina na última data-Fifa, Lionel Messi entrou em campo no último sábado e marcou um gol na vitória do Inter Miami sobre o Philadelphia Union por 2 a 1, pela MLS. Na temporada, o argentino tem cinco gols e duas assistência, em seis partidas.