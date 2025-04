Volante do Huracán, Leo Gil projeta duelo contra o Corinthians: "Enfrentá-los nunca é fácil"

"Jogar uma competição internacional sempre tem um gostinho especial, ainda mais se tratando de um confronto entre Brasil e Argentina. Estou feliz com esse momento na minha carreira, com esse bom início no Huracán. Quero seguir nesse ritmo para alcançarmos grandes coisas por aqui", concluiu o atleta.

Em sua passagem pelo futebol brasileiro, Leo Gil disputou 23 jogos com a camisa do Vasco, com três assistências distribuídas. Ele enfrentou o Corinthians em uma oportunidade, pelo Campeonato Brasileiro de 2020.

Além de Corinthians e Huracán, o Grupo C da Sul-Americana também conta com América de Cali, da Colômbia, e Racing, do Uruguai. Os dois melhores colocados da chave avançam ao mata-mata.