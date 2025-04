Unión Santa Fe x Cruzeiro: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pela Sul-Americana

Nesta terça-feira, pela primeira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, o Cruzeiro enfrenta o Unión Santa Fe, às 19h (de Brasília), na Argentina.

O Unión Santa Fe chega para a competição com a intenção de surpreender. No entanto, a equipe está pressionada pelos recentes maus resultados. Já o Cruzeiro ganhou tranquilidade para a estreia após vencer o Mirassol no fim de semana, pelo Brasileiro. A Raposa quer ir longe novamente na Copa Sul-Americana após o vice em 2024.