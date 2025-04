Torcedores do Palmeiras estendem faixas em protesto ao time na Academia de Futebol

Nesta terça-feira, cerca de três torcedores do Palmeiras estenderam faixas em protesto ao time próximo à Academia de Futebol, onde o elenco treinou pela manhã. A equipe comandada pelo técnico Abel Ferreira vem do vice no Paulista para o Corinthians e de um empate sem gols com o Botafogo na estreia do Campeonato Brasileiro.

"Leila gambá" e "Elenco pipoca" estamparam as duas faixas estendidas em frente ao CT do Palmeiras.

(Foto: Reprodução)